Obesità e sovrappeso a Bologna ne soffrono 4 persone su 10 | personal shopper al supermecato

, 3 marzo 2025 – Più di quattro bolognesi su 10di. Per la precisione il 41,3% della popolazione. Il 30,4% ha qualche chilo di troppo e il 10,9% soffre di. Una percentuale, quella totale, leggermente al di sotto della media regionale che si attesta al 42,2%. World Obesity Day Bambini: si inizia da piccoli a pesare troppo Cresce l’eccesso di peso, cala l’I bambini, il 13,3% insotto le Due Torri La ‘’ al supermercato Percorsi di nutrizione preventiva gratuiti World Obesity Day A diffondere i dati, che fotografano adulti tra i 18 e i 69 anni, è l’Ausl (la fonte è l'indagine Passi 2022-2023) in occasione del World Obesity Day, che si celebra il 4 marzo, come ogni anno, e tutto il servizio sanitario regionale è impegnato a organizzare iniziative e incontri di informazione e sensibilizzazione.