O l’Europa si fa gigante o rischia di morire. Il vertice a Londra

Bruxelles. Dopo la grande rottura tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in diretta dallo Studio ovale della Casa Bianca venerdì, gli europei ieri hanno cercato di mostrare un fronte unito a sostegno dell’Ucraina nel momento più buio della guerra di aggressione lanciata dalla Russia tre anni fa. Il presidente americano vuole imporre un cessate il fuoco senza condizioni e senza garanzie di sicurezza. Il Cremlino ha salutato l’allineamento degli Stati Uniti alla visione del mondo di Vladimir Putin.cerca ancora di riallacciare con l’alleato americano, nella speranza di beneficiare delle sue garanzie di sicurezza per l’Ucraina e per sé stessa. Ma di fatto è sola. “Siamo tutti con voi, con l’Ucraina, per tutto il tempo necessario”, ha detto il primo ministro britannico, Keir Starmer, rivolgendosi a Volodymyr Zelensky all’inizio delche si è tenuto a