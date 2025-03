Ilgiornaleditalia.it - Nuovo scontro Trump-Zelensky, il presidente ucraino: “Accordo per fine guerra molto lontano”, il tycoon: “Ultima volta che tollero la sua posizione”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Posizioni ormai inconciliabili per i due leader dopo la lite in diretta nello Studio Ovale Ildegli Stati Uniti non ha particolarmente gradito le recenti dichiarazioni didopo il vertice europeo a Londra, che aveva parlato di una pace con la Russia dendola come un'opzi