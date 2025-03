Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, dalla Spagna rilanciano un nome: «È tra i più graditi per la panchina bianconera». Ultimissime

di RedazionentusNews24, quell’spagnolo può rientrare nel novero di tecnici da tenere d’occhio in caso di esonero di Thiago Motta: ecco si chi si trattaIldi Xavi torna a essere d’attualità in qualità di candidati volti a diventare ildella. Questo è quanto viene espresso sul sito specializzato Todofichajes.com. L’exdel Barcellona è svincolato e piace molto alla dirigenza, che prenderebbe in esame la candidatura solo in caso di addio a Thiago Motta. Tuttavia, attenzione alla concorrenza.Sull’spagnolo c’è anche l’ombra del Milan, che quasi certamente si separerà da Sergio Conceicao.Leggi suntusnews24.com