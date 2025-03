Quotidiano.net - "Nuove sfide: la robotica sociale sarà la chiave del nostro futuro"

IN ITALIA SI PARLA ancora poco di. Eppure, è quel lampo veloce che possiamo chiamare giàe che va indagato. Luisa Bagnoli (nella foto in alto) è la presidente e ceo di Scientific Tech House, una società di consulenza specializzata in, tecnologia e intelligenza artificiale, con sede a Milano. "Noi vogliamo essere un centro di consulenza esperienziale die tech, e vogliamo che gli stakeholders possano assaporare nella loro vita quotidiana cosa possa significare avere un robot a casa, a scuola, in ufficio" spiega Luisa Bagnoli, economista comportamentale, da molti anni impegnata a sviluppare lanelpaese. "Quello che va capito molto bene è il punto di incontro fra gli usi possibili e i luoghi di impiego. Fino ad ora in Italia si è sviluppata lamanifatturiera, ignorando invece la, che invece è quella che può avere più sviluppo nel", spiega Bagnoli.