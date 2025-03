Ilrestodelcarlino.it - Nuova Estense nel caos. Oggi il test sulla viabilità. Le aziende temono ricadute

Saràla prova del fuoco per gli spostamenti tra il Frignano e la pianura. Dopo l’annuncio della chiusura del Ponte Rio Torto, disposta da Anas lo scorso venerdì, tra amministratori locali, Anas e Provincia di Modena, Forze dell’Ordine è stato un ininterrotto susseguirsi di riunioni con i tecnici per studiare percorsi alternativi e ipotizzare scenari che evitino per quanto possibile i temuti disagi. Con la riapertura odierna delle fabbriche, però, i flussi di traffico aumenteranno. Un mese di disagi diventa un tempo lungo per chi si sposta quotidianamente. "Sarà importante monitorare innanzitutto il rispetto dei tempi di intervento annunciati da Anas – avverte Cna – affinché i disagi siano i più contenuti possibili. Quello della tempistica è un aspetto che ci preoccupa molto, perché l’impatto di questa chiusura sarà non indifferente sulle imprese locali.