Lapresse.it - Nuoro, 22enne ucciso a coltellate alla festa di Carnevale: oggi l’autopsia

Una notte ditrasformata in tragedia. Marco Mameli, operaio di 22 anni originario di Ilbono, in provincia di, è statocon una coltellata al petto al culmine di una rissa scoppiata nel centro storico di Bari Sardo, in Ogliastra, subito dopo la fine dei festeggiamenti diche si erano protratti per tutta la sera. Il giovane è morto sul colpo: tempestivo ma inutile l’intervento dei soccorsi del 118, tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Durante la rissa un altro ragazzo è rimasto ferito, ma che è già stato dimesso ieri pomeriggio dall’ospedale.La ricostruzioneL’omicidio è avvenuto in via Santa Cecilia, cuore della cittadina costiera, nella Sardegna centro orientale. Mameli era con un gruppo di amici quando, per motivi ancora da chiarire, è scoppiata una lite con un altro gruppo di giovani.