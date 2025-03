Notizie Asvis | Gas il boom di investimenti dell’Italia ignora il calo della domanda

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Ivan ManzoRedazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 24 febbraio 2025L’Italia sta investendo significativamente nel potenziamento delle sue infrastrutture per il gas naturale liquefatto (Gnl). Nel primo trimestre del 2025, il Paese vedrà un incremento del 22% nella capacità di importazione del Gnl, grazie all’apertura del nuovo rigassificatore galleggiante (Fsru, Floating storage and regasification units) di Ravenna, che avrà una capacità di cinque miliardi di metri cubi. Si tratta, però, di un potenziamento che va in contrasto con le tendenze di mercato che, negli ultimi anni, registrano unper il gas naturale. La situazione è stata analizzata dallo studio dell’Institute for energy economics and financial analysis (Ieefa) dal titolo “L’impennata degliitaliani nel gasil”, diffuso a gennaio.