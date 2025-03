Formiche.net - Nord Stream 2, chi spinge per il riavvio e chi punta sull’idrogeno

È l’energia il convitato di pietra per la pax in Ucraina? Uno dei terreni di scontro/accordo sulla bozza del cessate il fuoco in Ucraina è senza dubbio il gas e, conseguentemente, la partita che ruota attorno al gasdotto(1 e 2). Gli interessi di Usa, Russia e Ue lì divergono, dal momento che dalla crisi energetica del 2022 in poi ognuno ha intrapreso strade diverse per l’approvvigionamento da un lato e per la commercializzazione dall’altro. Oggi però, in parallelo ai tentativi di dialogo e agli auspici per una road map che conduca ad una bozza di cessate il fuoco e quindi di pace, ecco che il discorso legato alle pipeline del Mar Baltico potrebbe essere ripreso.2Così come riportato dal Financial Times Matthias Warnig, ex spia e storico alleato del presidente russo Vladimir Putin, starebbe facendo pressioni sugli Stati Uniti affinché sostengano un potenzialedel gasdotto2.