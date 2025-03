Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio fare del pietismo. Soffro di dolore cronico neuropatico, ho sbagliato un medico e da lì io pago per tutta la vita”: Dalila Di Lazzaro a Domenica In

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Poche parole per iniziare ma chiare. L’attriceDiha partecipato all’ultima puntata di “In” con il compagno e cantautore Manuel Pia. “Sono venuta qui perché nondel, – ha affermato– ma perché milioni di personeno che io parli con la mia voce. Ci sono tante persone cheno del”.Con il suo pragmatismo la Diha poi tagliato corto: “Houne da lì ioperla, ci sono tanti cheno. Non se ne parla per niente, è qualcosa di allucinante”.Poi il cantautore e fidanzato ha raccontato la “sua”Di: “”Ho incontrato un pulcino spennato, undici anni fa, ma era anche una donna forte, che aveva bisogno di calore e protezione. Una donna forte, ma fragile allo stesso tempo”.