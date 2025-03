Ilfattoquotidiano.it - “Non tollererò a lungo la posizione di Zelensky sulla tregua”. Trump torna ad attaccare il presidente ucraino. E ne invoca l’addio

Donaldnon lo amava neanche prima di venerdì, per il ruolo avuto nel suo impeachment e il regalo elettorale fatto a Joe Biden durante l’ultima campagna per le presidenziali. Ma dopo lo scontro in mondovisione, agli occhi della Casa Bianca ladi Volodymyrsi è fatta ancora più difficile. “Ho già detto che sono disponibile a dimettermi in cambio dell’adesione dell’Ucraina alla Nato“, ha detto ilripartendo da Londra dopo il vertice con i leader dell’Ue. Ma le parole dell’non fanno che rinfocolare le polemiche. E quella che prima sembrava una suggestione ora è diventato esplicito nelle parole di Donald: “Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché avrà il sostegno dell’America e l’Europa” – ha detto ilUsa. Rincarando: “Nonla sua”.