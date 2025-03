Anteprima24.it - Non solo Campania: il quadro clinico del Papa resta complesso

Tempo di lettura: 4 minutiANCORA TRIONFA AGLI OSCAR CON CINQUE STATUETTEMIGLIOR ATTORE ADRIEN BRODY, L’ITALIA RIMANE A SECCOAnora trionfa nella notte degli Oscar con cinque statuette su sei candidature tra cui una per la giovanissima Mikey Madison, che a 25 anni vince come migliore attrice protagonista. Sean Baker conquista daquattro premi: miglior film, regista, sceneggiatore e montaggio. Senza statuette l’Italia: delusione per Isabella Rossellini candidata migliore attrice non protagonista per Conclave (il premio è andato a Zoe Saldana di Emilia Perez); niente da fare per Cynthia Sleiter, set decorator dello stesso film. Il premio è andato agli scenografi di Wicked. The Brutalist porta a casa tre statuette: fotografia, colonna sonora e miglior attore con Adrien Brody, al suo secondo Oscar.