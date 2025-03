Ilfattoquotidiano.it - “Non preoccuparti delle critiche di persone da cui non accetteresti dei consigli”: la frase di Sinner che ha sbalordito Cahill

è un ragazzo straordinario, con i piedi per terra, umile, con tutti quei valori fondamentali che cerchi non solo in un atleta, ma anche in una persona con cui è bello trascorrere del tempo. Lavorare con lui è un piacere“. Lo ha detto in un a lunga intervista Darren, coach assieme a Simone Vagnozzi del numero uno al mondo, ospite dell’ultima puntata del Tennis Insider Club Podcast. “Ha attraversato un periodo difficile negli ultimi 12 mesi e il nostro compito è stato quello di proteggerlo, fargli capire che non ha fatto nulla di sbagliato e che può sempre camminare a testa alta negli spogliatoi, fiero della persona che è”, ha sostenuto. Il riferimento è ovviamente al celebre caso Clostebol che si è concluso con un accordo tra lo stesso tennista e la Wada (Agenzia Mondiale Anti Doping) per una sospensione di 3 mesi.