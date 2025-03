Spazionapoli.it - “Non l’ho mai raccontato”, il retroscena di Amadeus su Conte e Lukaku a Sanremo

Leggi su Spazionapoli.it

ospite a Televomero parla della sua Inter e del Napoli, raccontando un particolare aneddoto su RomeluIl conduttore e noto direttore artistico del Festival diè stato ospite alla trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero e ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista sul Napoli di Antonioe su Romeluè un tifosissimo dell’Inter e non lo nasconde. Il presentatore veronese ha avuto modo di vedere la sua squadra del cuore guidata dall’attuale allenatore del Napoli e ha commentato così il momento degli azzurri:“è una persona con grandissima esperienza, un vincente. Ovvio che comunica alla tifoseria ‘dobbiamo arrivare in alto’. Quando si è accorto che si poteva fare, ha cambiato comunicazione. Si è accorto che l’Atalanta è in difficoltà, che l’Inter è in difficoltà e quindi dice che dipende da loro stessi.