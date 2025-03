Iltempo.it - "Non durerà a lungo". Ucraina, la minaccia di Trump a Zelensky

Donaldtorna ad attaccare Volodymyr. Solo tre giorni dopo lo scontro verbale consumatosi fra loro nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente Usa ha accusatodi non volere la pace. «Questo ragazzo non vuole che ci sia la pace finché ha il sostegno dell'America», ha scritto il tycoon in un duro post su Truth, nel quale si è mostrato adirato per alcune dichiarazioni fatte dadopo il summit di domenica a Londra. Un accordo per porre fine alla guerra trae Russia «è ancora molto, molto lontano», aveva affermato il presidente ucraino, dicendo di aspettarsi che il sostegno Usa a Kiev prosegua nonostante gli screzi. «Questa è la peggiore dichiarazione che potesse essere fatta dae l'America non sopporterà ancora per molto», è stata la reazione dinel giorno in cui la sua amministrazione si appresta a discutere del possibile stop agli aiuti militari a Kiev.