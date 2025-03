Iltempo.it - "Non azzeccata": Caracciolo boccia la strategia di Zelensky con Trump

C'è un punto che emerge con insistenza nei giorni successivi allo scontro tra Donalde Volodymyr: bisogna scongiurare il disimpegno degli Stati Uniti e far sì che il tycoon resti attivamente interessato al sostegno all'Ucraina contro la Russia. Se ne è discusso a Otto e mezzo, dove l'analista geopolitico Lucioha insistito sul fatto che il comportamento alla Casa Bianca del numero uno di Kiev "non va nell'interesse né suo né dell'Ucraina". D'altronde il presidente Usa lo ha ribadito anche oggi:"dovrebbe mostrare più gratitudine. Questo Paese gli è stato accanto nella buona e nella cattiva sorte", ha affermato. Interrogato da Lilli Gruber, il direttore della rivista Limes non ha usato giri di parole: "Presentarsi davanti al presidente degli Stati Uniti con un catalogo di fotografie e poi di fronte al vicepresidente dire 'Finalmente facciamo un po' di diplomazia', non è stata una mossa tattica, né sul fronte internazionale né sul fronte interno.