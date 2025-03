Ilrestodelcarlino.it - "Noi ucraini ci fidiamo di Zelenski"

La prima volta che vennero a Montegranaro, al teatro La Perla, su invito degli Amici della Musica e del Maestro Francesco Di Rosa, era appena iniziata la guerra russo – ucraina ed era tanta la loro angoscia per i familiari rimasti in Ucraina, a Kiev, sotto le bombe. A distanza di tre anni e mentre è in corso un faticoso negoziato per la pace, i 15 Solisti di Kiev sono tornati a ‘La Perla’ per uno dei 9 concerti in Italia. "Non possiamo certo dire che gli ultimi tre anni sono stati sereni. La situazione è molto pesante ma – ci dice il violista (nonché referente dei Solisti), Anatolii Vasylkivskyi – siamo musicisti, facciamo il nostro lavoro. Certo, ogni giorno abbiamo la speranza che la guerra finisca, ma sono già passati tre anni e non finisce mai". Come si convive con la guerra alle porte di casa?"Non si vive in libertà.