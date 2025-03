Gravidanzaonline.it - Noemi sulla maternità: “Ci spero, è ciò che mi sveglia la notte”

Archiviata l'esperienza sanremese, dove si è piazzata al tredicesimo posto con il brano Se t'innamori muori,si è aperta sul desiderio di, ospite del salotto tv di Verissimo.La cantante, al secolo Veronica Scopelliti, ha detto di pensare seriamente a diventare mamma, aggiungendo che il pensiero è "una cosa che laun po' mi"."Mi è successo di avere delle battute di arresto, ho avuto un periodo in cui mi sentivo fuori fuoco, persa – ha dichiarato la cantante 43enne – Dopo il 2012, il podio bellissimo sanremese, legata all'ansia mi è venuta una cosa che si chiama derealizzazione. Avevo la sensazione di essermi staccata dalla realtà, e quello proveniva da una grande stanchezza ma forse anche dal fatto che alcune cose dentro di me non le avevo risolte.