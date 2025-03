361magazine.com - No Other Land, non solo un documentario, non solo una vittoria

Leggi su 361magazine.com

And the oscar goes to. No.Noha vinto la categoria miglior, ieri notte, agli Oscar, a Los Angeles.Nosi tratta proprio di unindipendente prodotto da un collettivo Israelo-Palestinese.Stato realizzato tra il 2019 e il 2023, si concentrata maggiormente sulla diffusione della comunità Palestinese nella regione Masafer Yatta, nella Cis Giordania occupata, proprio da parte dell’esercito Israeliano.Untoccante e d’impatto, necessario, oggi più che mai, dopo tutto quello che stanno vivendo i Palestinesi da parte dell’esercito Israeliano e da parte dell’assenza generale di supporto del resto del mondo, basti pensare al video pubblicato qualche giorno fa, su Instagram, nell’account ufficiale di Trump.Un popolo abbandonato, a cui, questo collettivo, ha voluto ridare voce.