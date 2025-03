Movieplayer.it - No Other Land, dopo la vittoria agli Oscar 2025, torna nelle sale

Leggi su Movieplayer.it

MUBI ha annunciato il ritornodi No, il documentario che ha conquistato il premio, ecco la data di uscita.la, MUBI ha annunciato il ritornoitaliane del documentario No, che è stato scritto, diretto, prodotto e montato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal. L'appuntamento nei cinema è stato fissato al 6 marzo, grazie alla distribuzione di Wanted Cinema, e successivamente il film sarà disponibile in streaming in esclusiva proprio su MUBI. Cosa racconta NoIl documentario racconta la lotta di Basel Adra, giovane attivista palestinese di Masafer Yatta, insediamento rurale della Cisgiordania, contro l'espulsione forzata della sua comunità da parte dell'esercito israeliano. Basel, fin .