Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli avrebbe meritato la vittoria con l’Inter ed è in corsa per lo Scudetto!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Petrazzuolo, Pasino, Taglialatela, Di Vicino, Scarlato e Ignoffo sono intervenuti a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, per il consueto punto sugli azzurri, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “Illacon, gol di Dimarco? Meret non ha colpe, Billing è un ottimo acquisto, darà il suo contributo”Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Illadopo una partita dominata contro. Gli azzurri sono stati anche sfortunati, ma bisogna accettare il verdetto del campo. Ci sono stati anche degli episodi dubbi, due per iled uno per