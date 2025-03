Firenzetoday.it - Nidi gratis: si allarga la la platea di chi potrà accedere

Leggi su Firenzetoday.it

L’aumento a 40mila euro di reddito Isee per la soglia di accesso caratterizzerà il terzo anno di “”.È la novità principale per il 2025/2026 della misura cardine di questa legislatura regionale, che fino ad ora ha consentito l’accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia di.