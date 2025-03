Lanazione.it - “Nidi gratis” in Toscana, la Regione alza la soglia d’accesso: da 35.000 a 40.000 euro di reddito Isee

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 3 marzo 2025 – Dal prossimo anno educativo ancora più famiglie inpotranno accedere al bando regionale per fruire dei servizi degli asili nido: l'aumento passa da 35.000 a 40.000 diper ladi accesso che caratterizzerà infatti il terzo anno di ''. La misura finora ha consentito l'accesso gratuito ai servizi per la prima infanzia di circa 13.000 bambini nel primo anno della sua operatività e oltre 14.000 bambini tra i 3 e i 36 mesi di età nel secondo. Il plafond totale è di 48 milioni di. Il contributo massimo erogato dallaper ogni bambina o bambino sarà di 527,27per ciascuna mensilità. Assieme alla quota Inps, permetterà alle famiglie di accedere ad un'agevolazione fino a un massimo di 800al mese. Confermata l'erogazione del contributo per la frequenza did'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in un contesto domiciliare.