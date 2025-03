Juventusnews24.com - Nico Gonzalez ancora titolare? È testa a testa con quel bianconero: dubbio ancora da sciogliere per Juve Verona

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24? Ècondain vista della sfida tradi staseraLantus è pronta a tornare in campo dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia. Allo Stadium arriva ilper la sfida valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A.viaggia verso una nuova maglia dama non èdetta l’ultima parola: dainfatti nelle prossime ore ilrelativo a Mbangula,in corsa per iniziare questo match dal primo minuto.Leggi suntusnews24.com