Spazionapoli.it - Neres, la data definitiva del rientro: quando rivedremo in campo il brasiliano

Leggi su Spazionapoli.it

Davidsta per tornare, spunta ladel: eccosarà di nuovo inl’attaccanteL’attesa sta per finire. Bisognerà pazientare ancora poco per rivedere Davidincon la maglia del Napoli. L’attaccantesi è infortunato dopo la sfida contro l’Udinese dello scorso 9 febbraio, saltando le partite contro Lazio, Como e Inter. Senza di lui, gli azzurri non sono ancora riusciti a vincere, ottenendo due pareggi e una sconfitta. Vero, però, che anche con il fantasista inerano arrivati due 1-1 consecutivi con Roma e, appunti, Udinese.Il livello delle prestazioni dell’ex calciatore dell’Ajax si stava abbassando, fino ad andare incontro al più classico degli infortuni. Una tendenza che lo ha caratterizzato per tutta la sua carriera.