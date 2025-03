Ilpiacenza.it - Nell’ex autosilo di via X Giugno appartamenti e box

Leggi su Ilpiacenza.it

L’exdi via Xverrà ristrutturato per realizzaree box. La società immobiliare milanese “Sviluppo Milano 4” ha affisso sull’immobile fatiscente e in degrado un annuncio sul futuro della struttura. La società nelle scorse settimane ha acquistato all’asta (al quarto.