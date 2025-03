It.insideover.com - Nella trattativa Usa-Russia anche il “piano Warnig”: far ripartire il Nord Stream

Larusso-americana sulla fine della guerra in Ucraina potrebbe prevederel’impegno di Washington a riparare il gasdotto2 che giace logoro nel Mar Baltico, sabotato nel settembre 2022 con ogni probabilità da un commando ucraino coordinato dalla Polonia e con il benestare delle intelligence dei Paesi della regione. A riportarlo è il Financial Times, che segnala le voci emerse ad altissimo livello nel negoziato avviato due settimane fa a Riad e riporta lla grande strategia di Matthias, 70 anni a luglio, Ceo della società russo-tedesca che gestiva il gasdotto.non è un manager come altri. Nativo del Brandeburgo, è stato in gioventù agente della Stasi, la potentissima agenzia di spionaggio della Repubblica Democratica Tedesca, e in occasione della sua permanenza nell’intelligence avrebbe conosciutoun promettente e carismatico ufficiale sovietico del Kgb di tre anni più vecchio di lui e stanziato a Dresda, lavorandoci assieme: quell’ufficiale era Vladimir Putin.