Nel mondo di Osvaldo Cavandoli Mister Linea pupazzi e macchine | Nel suo laboratorio torno bambino

Milano, 3 marzo 2025 – “Quando ero piccolo, per me questo era il Paese delle meraviglie. Pieno di luci, di colori, di, di”. Forse, per Sergio, quello che fu lo studio-artigianale di suo padre, dove nel 1968 prese forma il personaggio de “La“ conosciuto in tutto il, protagonista di pubblicità degli anni Sessanta e Settanta e poi di una fortunata serie, non ha mai smesso di essere quel posto magico intriso della sua infanzia. Un luogo da fiaba in via Prina 10, a un passo da corso Sempione, dove dare forma ai sogni. Sergio tornaogni volta che racconta la storia di suo padre e i segreti delle sue creature animate, ora che di anni ne ha 73 ed è lui a prendersi cura di “Studiocine“ diventato studio-museo, l’unico atelier milanese rimasto dall’epoca di Carosello, aperto alle visite su appuntamento, che in questi giorni spalanca le porte per la nona edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione diffusa promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity Ets.