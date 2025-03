Metropolitanmagazine.it - Neil Young, il tour europeo partirà dall’Ucraina: ecco quando

terrà un concerto gratuito in Ucraina, che aprirà ilprevisto per la prossima estate nel quale calcherà i palchi del vecchio continente insieme ai The Chrome Hearts.Sul sito ufficiale, il cantautore di Toronto ha pubblicato un post nel quale annuncia il prossimo show: “ed i Chrome Hearts apriranno il Love Earthin Europa con un concerto gratuito per tutti in Ucraina.Siamo attualmente in trattativa, qui vi daremo maggiori dettagli”. Lo scorso 24 febbraio sono state annunciate le date del, che vedrà impegnatie la band Chrome Hearts in Europa ed America del Nord. Attualmente la prima data è prevista per il 18 giugno a Rattvik in Svezia, per cui si presume che il concerto appena annunciato in Ucraina si terrà chiaramente nei giorni precedenti.