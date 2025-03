.com - Neil Young apre il tour europeo con un concerto gratuito in Ucraina

ha annunciato che aprirà il suo Love Earthcon unin, un evento che si preannuncia storico. L’annuncio è arrivato direttamente dal suo sito ufficiale, dove ha condiviso l’immagine di una bandieraaccompagnata dal messaggio: «Siamo nel mezzo delle trattative e annunceremo qui i dettagli. Keep on rockin’ in the free world». L’iniziativa precederà ufficialmente l’inizio del, che partirà il 18 giugno da Rättvik, in Svezia.Indice: Un messaggio forte di supporto all’Il Love Earthe le novità musicali diLove Earth, tutte le date annunciate in attesa di quella in– Dettagli sulin: Un messaggio forte di supporto all’Questa sarà la prima volta chesuonerà in