Nei Picentini nasce il coordinamento cittadino di FdI di Montecorvino Pugliano il presidente Toriello | Subito al lavoro per la città

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Tra le priorità sicurezza del territorio, tutela dell’ambiente e turismo”. Elenca le priorità sulle quali lavorerà con il partito proponendo soluzioni e sinergie con le varie Istituzioni, il neodeldi Fratelli d’Italia del comune di, nei, nominato nelle scorse ore dal partito provinciale, il docente e agrotecnico, Giovanni.“Sono fiero di rappresentare Fratelli d’Italia nella miagrazie al sostegno di tutti i soci del- spiega, che annuncia come- l’obiettivo è quello di rendere i cittadini protagonisti della vita politica del paese, facendo crescere la partecipazione libera e democratica”. Ma il neodi FdI diè già alcon le iniziative che ilterritoriale porterà avanti per il comune dei- “Non esiste politica senza collaborazione con le Istituzioni -spiega- per questo stimoleremo attraverso proposte nero su bianco e iniziative anche politiche, l’amministrazione di Palazzo diad attuare politiche ambientali e di sviluppo dell’agricoltura di eccellenza, giovanili, sociali e sportive ad hoc rispetto alle esigenze del nostro territorio.