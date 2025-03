Bergamonews.it - Negozi di vicinato, a Bergamo 2.600 in meno in 20 anni: in tre paesi nemmeno un alimentari – La mappa

Dai 12.568didel 2005 ai 9.968 del 2024: in 20in provincia disono scomparse 2.600 piccole attività, un’emorragia drammatica che in particolare nelle zone montane ha ridotto all’osso, se non azzerato, l’offerta, legandosi a doppio filo al tema dello spopolamento.A pagare il conto più pesante sono stati ietti di una volta, attività tradizionali che da sempre rappresentano un presidio territoriale importante, custodi di valori comunitari che difficilmente potranno essere ereditati da insegne della grande distribuzione.Una desertificazione commerciale sempre più evidente, che se da un lato ha colpito “democraticamente” comuni di ogni dimensione e collocazione geografica, dall’altro ha indubbiamente avuto un impatto più critico nei borghi e nei piccoli centri, molti dei quali rimasti orfani di alcuni servizi di base.