Ncopp’ a ‘sta Terra | l’album d’esordio di Cerone un viaggio sonoro a Napoli

Si intitola “” ed è dedicato adi, alias del trombettista e compositore Ciro Riccardi, in uscita il 7 marzo per la storica label napoletana Phonotype Records. Jazz, soul e influenze elettroniche costituiscono l’amalgama sonora di un disco in cui il musicista napoletano, per la prima volta, esplora ed affronta la forma “canzone”.“Da tempo pensavo di realizzare unnel cuore di– sottolinea– un percorso che riuscisse a testimoniare la mia appartenenza a questa città. Ho capito che per fare questo, oltre alla musica, mi servivano le parole per catturare e circoscrivere pensieri e suggestioni, per restituire in una forma più diretta le molteplici sfumature che emergono fortissime dalla sua realtà complessa, magica e tragica allo stesso tempo”.