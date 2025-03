Oasport.it - NBA, i risultati della notte (3 marzo): Vincono ancora CAVS e Oklahoma, i Lakers battono i Clippers

Si conclude un’altra giornataregular season di NBA 2024-2025. Nellaci sono state ben 9 partite, ma la giornata si è aperta ieri sera con il successo dei Boston Celtics (43-18) sui Denver Nuggets (39-22) con un punteggio di 110-103. Non è bastata per i Nuggets la doppia doppia di Jokic da 2o punti e i 14 rimbalzi ed i 26 punti di Jamal Murray.Continuano la loro striscia positiva i Cleveland Cavaliers (50-10) che133-129, al termine di un overtime, i Portland Trail Blazers (27-34) grazie ad un De’Andre Hunter da 32 punti. Iottengono così la decima vittoria consecutiva, blindando il primo posto ad Est. Vittoria anche per gli Indiana Pacers (34-25) che sconfiggono 127-112 i Chicago Bulls (24-37). Grazie alle prestazioni di Pascal Siakam (2o punti) e di Aaron Nesmith (27 punti) i Pacers continuano ad essere in zona playoff.