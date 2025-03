NBA | i Lakers vincono ancora il derby Boston batte Denver ok Cavs e OKC

Leggi su Sportface.it

i Los Angeles, che nella notte NBA 2024/2025 battono per la terza volta consecutiva, la seconda in pochi giorni, i Clippers nel. I, che hanno dovuto fare i conti con le assenze di Hachimura e Reaves, si sono imposti per 108-102 grazie a un ottimo Luka Doncic da 29 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. A questi vanno aggiunti i 19 punti di Dalton Knecht e i 17 di LeBron James, protagonista nel finale anche in difesa con una stoppata. I Clippers, che hanno toccato anche i 21 punti di svantaggio, sono riusciti comunque a rimanere in scia agli avversari grazie alle giocate di Kawhi Leonard, che offre sprazzi importanti del suo talento per totalizzare 33 punti e 10 rimbalzi.Con questa vittoria, isalgono in seconda posizione a Ovest superando iNuggets, che cadono acontro i campioni in carica.