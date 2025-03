Naufragio della Costa Concordia Schettino chiede la semilibertà

Leggi su Corrieretoscano.it

LIVORNO – Disastro, l’ex comandante Francescola. Colui che è diventato l’icona dei responsabili di situazioni disastrose, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere, per ilnave da crociera davanti all’isola del Giglio nella notte fra il 12 e il 13 gennaio del 2012, che provocò 32 vittime e centinaia di feriti ha scontato la partepena che gli consente di accedere a misure alternative al carcere. Nell’ambito del processoCrociere patteggiò una sanzione da un milione di euro. L’udienza davanti al tribunale di sorveglianza di Roma si terrà martedì 4 marzo., finora recluso nel carcere romano di Rebibbia, beneficia attualmente di 45 giorni all’anno di permessi ottenuti grazie alla buona condotta nel carcere romano.