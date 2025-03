Tg24.sky.it - Naufragio Concordia, Schettino chiede la semilibertà: domani l'udienza

Possibileper Francesco. È questo lo scenario che potrebbe aprirsi per l'ex comandante della Costache, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio del 12 gennaio 2013, si presenterà, 4 marzo, davanti al tribunale di sorveglianza di Roma. Il giudice deciderà se accogliere o meno la richiesta avanzata dal legale di, Paola Astarita, dopo aver maturato il termine che gli permette di accedere a misure alternative al carcere. Nel caso in cui venisse concessa la, l'ex comandante potrebbe lasciare il carcere durante il giorno per svolgere un lavoro esterno.