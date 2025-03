Quifinanza.it - NASpI di marzo 2025, il calendario dei pagamenti e chi resta escluso

Chi riceve la, l’indennità di disoccupazione, sta aspettando il nuovo pagamento di. L’Inps ha avviato l’erogazione, ma non tutti riceveranno l’accredito nello stesso momento. E per alcuni, quest’anno, le cose sono cambiate.Dal 1°, infatti, sono entrate in vigore nuove regole che possono escludere alcuni beneficiari. Per evitare sorprese, vediamo insieme quando arriveranno ie chi potrebbe rimanere senza sussidio.Quando arriva il pagamento diCome ogni mese, l’Inps non stabilisce una data uguale per tutti. Ildeiavvisa che questi possono avvenire in più giornate come per pensione e assegno unico; quindi chi ha già ricevuto l’accredito in passato probabilmente vedrà i soldi sul conto tra il 10 e il 15.Chi ha fatto domanda di recente potrebbe dover aspettare un po’ di più, perché l’Inps deve ancora elaborare la richiesta.