Nascondi o Accetta i cookie automaticamente sui siti web

Uno dei più irritanti fastidi deiinternet è rappresentato dal banner messaggio "", una cosa veramente noiosa.Mentre in alcunisi tratta solo di un messaggio dare, ma che non copre il contenuto del sito, in altri è così serio e dettagliato da bloccare la navigazione in quel sito se non si preme il tasto perre.Praticamente su ogni sito, sia italiano che in altre lingue, si potrà quindi leggere un messaggi come "Utilizziamo iper migliorare la tua esperienza sul nostro sito. per saperne di più, leggi la nostra politica sulla privacy e la nostra politica suipremendo OK.".Questo messaggio suideriva dalla normativa sulla privacy del 2016 e dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) del maggio 2018, che hanno obbligato iWeb a dare immediata comunicazione a tutti i visitatori su come archiviano e utilizzano i dati personali raccolti dais o da altri metodi come i form di registrazione.