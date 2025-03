Brindisireport.it - Nasce il "Polo Nautico Brundisium": annunciato investimento da 50 mln nel porto

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - È nato il "". E le prime parole, contenute in una nota, inducono all'ottimismo: "Siamo pronti ad inviare una manifestazione di interesse per unneldi Brindisi". Così come anticipato nei mesi scorsi, realtà consolidate e affermate a livello.