Nasce Il Mondo che vogliamo | azioni concrete per promuovere la tutela dell’ambiente

IlCheAps Ets, associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore dedicata allae alla sensibilizzazione verso uno sviluppo sostenibile. L’associazione – guidata da 13 fondatori –dall’esigenza di affrontare le sfide ecologiche del nostro tempo, promuovendoe campagne di sensibilizzazione rivolte a tutti i cittadini. “IlChe” ha l’obiettivo di creare una rete di persone e organizzunite dalla passione per l’ambiente, perpratiche sostenibili e soluzioni innovative contro il degrado ambientale. “Fondata secondo il Codice del Terzo Settore, IlChe. si legge in una nota – si impegna a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La sede di Sesto San Giovanni, è disponibile e strutturata per essere un punto di riferimento aperto a chiunque desideri contribuire a questo progetto di cambiamento, sia a livello locale che nazionale.