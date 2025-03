Oasport.it - NASCAR, Bell concede subito il bis al COTA

Leggi su Oasport.it

Christopheril bis nellaCup Series 2025 imponendosi con forza al Circuit of The Americas. Il #20 di Joe Gibbs Racing e Toyota ottiene la 11ma affermazione in carriera a meno di sette giorni dall’acuto in Georgia in quel di Atlanta. L’americano ha ottenuto la terza affermazione in un road course, il primo a riuscire a vincere due corse consecutive dopo 53 eventi. La Stage 1 è stata siglata da Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23), uno dei pochi a non fermarsi ai box prima del ‘traguardo voltante’. La prima frazione è stata controllata a lungo dal neozelandese Shane van Gisbergen, abile nei primi minuti a passare con la propria Chevrolet ZL1 #88 Trackhouse Racing la Toyota Camry #45 23XI Racing di Tyler Reddick. Avvio da dimenticare, invece, per un esperto dei ‘non ovali’ come Chase Elliott.