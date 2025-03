Napolipiu.com - Napoli, Okafor si ritrova: l’effetto Conte si vede

sisi">A poco più di un mese dal suo arrivo dal Milan, Noahsta tornando in condizione e i segnali sono evidenti. Il talento svizzero, attraverso i suoi profili social, ha mostrato un fisico scolpito e la determinazione di chi non vuole lasciare nulla al caso, allenandosi anche nei giorni di riposo. Un chiaro segnale del cosiddetto effetto, che sta già dando i suoi frutti.L’ultima versione divista in rossonero, appesantita e lontana dalla miglior forma, sembra ormai un lontano ricordo. I tifosi delstanno iniziando ad apprezzare i suoi progressi, e i primi segnali si sono visti anche contro l’Inter. Nei circa 20 minuti giocati, l’ex Salisburgo ha offerto qualche spunto interessante, lasciando intendere che nelle ultime undici partite della stagione potrà essere un’arma preziosa.