Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter, i dettagli del gol del pari. E Corbo…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il gol del pareggio delcontro l’: di seguito il ‘o’ raccontato da Davide Bernardi, bordocampista di Dazn. “Conte costruisce il gol del. Parla con Billing e gli dice: ‘davanti’. Ad Okafor dice: ‘Oka, largo, 4-2-4. Poi parla con Scott McTominay e gli dice ‘midfielder’, cioè centrocampista, Romelu alto e ancora Oka largo e Oli (Olivera) quindi 4-2-4, è lui che mette Billing di fatto accanto a Lukaku”. Dalla panchina del.E lui che spinge Billing ad accompagnare l’azione e Billing anche forse grazie al fatto di essere un metro e 90 cm riesce a recuperare la palla. Va a esultare saltando sulla panchina Conte come faceva all’Europeo nel 2016 e poi nella sua reazione è molto più acceso, evidentemente un po’ per il Maradona, un po’ per l’importanza della partita rispetto a quanto invece non fosse a Como una settimana fa.