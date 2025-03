Terzotemponapoli.com - Napoli-Inter e la lotta per il titolo: parla Luigi Garzya

Hato soprattutto dell’allenatore ed ex calciatorea Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Conte da sempre ha creduto nello scudetto, prima non è uscito in prima linea su certi tipi di dichiarazioni anche perché è scaramantico. Ora è venuto allo scoperto perché mancano 11 gare appena, sarebbe inutile nascondersi”. Se, fino alla fine, la squadra partenopea non commetterà più errori.“Fa bene a farlo dopo una prestazione del genere contro l’. Saranno 11 battaglie per il, con i nerazzurri che invece devono affrontarne qualcuna in più e questo è un dato a favore dei ragazzi di Conte. Sarà un finale difficile, molte squadre sono a caccia di punti, ogni gara è a sé, come ha dimostrato il pari del Venezia contro l’Atalanta, che per me però resta in lizza”.