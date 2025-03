Terzotemponapoli.com - Napoli, Inter e Atalanta hanno qualcosa in più. Dobbiamo toglierci dalla testa il Lukaku di 7 anni fa

A Stile Tv nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma èvenuto Marco Fassone, dirigente sportivo“Il pareggio tra? Il tema non sono i 3 punti, ma l’atteggiamento con cui ilha affrontato l’. La gara è stata un bello spot per il calcio,giocato le due squadre che offrono il miglior calcio. Dal punto di vista, la squadra azzurra ha disputato un’ottima partita, fossi un dirigente delsarei soddisfatto. Nel secondo tempo ilha dominato, ha meritato ampiamente il risultato, ma l’resta l’avversaria che fino alla fine si giocherà lo Scudetto perché ha una rosa ampia, anche più del, per cui non mi baserei solo sul secondo tempo del match. Ma, nel finale, va sottolineato come ilha fatto abbia fatto una partita diversa, non è calato come invece è successo alcune volte.