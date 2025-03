Napolipiu.com - Napoli, Giordano ci crede: “Se vogliamo, possiamo”

Leggi su Napolipiu.com

ci: “Se”">Ilè ancora in corsa per lo scudetto e l’ultima prestazione contro l’Inter lo dimostra. Bruno, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento della squadra di Antonio Conte, sottolineando come gli azzurri siano tutt’altro che fuori dai giochi.ancora vivo nella corsa al titoloSecondo l’ex attaccante, ilha ancora tutte le carte in regola per lottare fino alla fine:“È vivo, è forte, è una grande squadra e lo ha dimostrato contro l’Inter, giocando una partita di enorme spessore, come farebbe chiin qualcosa di grosso”.Se la lotta scudetto appare ancora incerta,vede ilcon una chance concreta di restare in gioco:“Ilè in corsa, può riuscirci. Ha le stesse possibilità dell’Atalanta, anzi qualcosina in più, e una percentuale minima inferiore all’Inter, che resta la favorita.