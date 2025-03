Spazionapoli.it - Napoli-Fiorentina, Conte torna al 4-3-3? Le prime indiscrezioni sul modulo

Antoniopotrebbe davverore al 4-3-3 per la sfida tra? Cosa filtra sul cambioper la sfida di domenica I dubbi sono naturali: ilha recuperato sia Spinazzola che Olivera, ma David Neres è ancora ai box. Antonio, contro la, tornerà al 4-3-3 o resterà ancorato al 3-5-2? Il cambioverrà sicuramente discusso nelle prossime ore, non da oggi, dato che la squadra non si allenerà. Il tecnico leccese ha concesso due giorni di riposo dopo la sfida contro l’Inter e solamente domani si rientrerà a Castel Volturno per il regolare allenamento in preparazione della sfida ai Viola.Il passaggio alla difesa a 3 non ha particolarmente giovato ai partenopei, che non riescono a vincere una partita dallo scorso 25 gennaio contro la Juventus.