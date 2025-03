Puntomagazine.it - Napoli Chiaia: sorpreso con 160 grammi di droga, 37enne in manette

: l’indagato aveva nel portagetti dell’auto 160di cocaina. La polizia lo ha controllato in viale GramsciProseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti unnapoletano con precedenti di polizia. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di.In particolare, i Falchi della Squadra Mobile hanno controllato in viale Gramsci un uomo a bordo di un’auto. Hanno trovato, all’interno del vano portaoggetti, numerosi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 160.Per tali motivi, gli agenti hanno arrestato l’indagato.