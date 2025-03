Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie! Dopo Olivera c’è un altro recupero: gioia Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Antoniovede la luce, unin vista delle prossime giornate: ecco di chi si tratta.La situazione infortuni in casaha reso la gestione di Antoniopiuttosto complessa. Il tecnico azzurro ha dovuto fronteggiare un serie di assenze pesanti che nell’ultimo periodo hanno inevitabilmente condizionato le sue scelte.E gli infortuni hanno pesato, è chiaro. Cinque partite senza vittorie sono un dato senza dubbio esemplare del momento di difficoltà che ilsta attraversando, certamente riconducibile anche ad un leggero appannamento della squadra ma, indubbiamente, legato in gran parte agli straordinari che i calciatori presenti sono stati costretti ad affrontare. Una situazione complicata che ha costretto Antonioa cambiare modulo, passando al 3-5-2 che, per il momento, sembra comunque il modulo designato anche per le prossime sfide del